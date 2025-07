Lavora in biblioteca nei cruciverba: la soluzione è Catalogatore

CATALOGATORE

Curiosità e Significato di Catalogatore

Perché la soluzione è Catalogatore? Un catalogatore è una persona che si occupa di organizzare e catalogare i libri e gli oggetti presenti in una biblioteca, creando schede e sistemi per trovarli facilmente. La sua attività è fondamentale per mantenere ordine e accessibilità al patrimonio librario. In sostanza, il catalogatore rende più semplice la ricerca e il consulto dei volumi, contribuendo a un ambiente più efficiente e ben strutturato.

Come si scrive la soluzione Catalogatore

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

L Livorno

O Otranto

G Genova

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I R R B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIRRA" BIRRA

