La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La zampogna suonata a Natale' è 'Piva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIVA

Curiosità e Significato di Piva

Hai risolto il cruciverba con Piva? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Piva.

Perché la soluzione è Piva? La parola PIVA si riferisce alla sigla della Partita IVA, un codice fiscale usato in Italia per identificare i soggetti fiscali e le imprese. Spesso associata a tradizioni e festività come il Natale, può essere interpretata anche come un gioco di parole tra la zampogna (strumento musicale natalizio) e il mondo del lavoro. Un modo originale per collegare cultura, musica e economia durante le feste.

Come si scrive la soluzione Piva

Non riesci a risolvere la definizione "La zampogna suonata a Natale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

V Venezia

A Ancona

