DIOCLEZIANO

Curiosità e Significato di Diocleziano

Perché la soluzione è Diocleziano? La parola tetrarchia si riferisce a un sistema di governo in cui il potere è diviso tra quattro leader. In particolare, è associata alla riforma di Diocleziano, che nel 284 d.C. instaurò questa suddivisione dell'Impero romano per gestire meglio le vaste terre e le sfide del tempo. La tetrarchia rappresenta un tentativo di stabilizzare e rafforzare l'autorità imperiale attraverso la condivisione del potere.

Come si scrive la soluzione Diocleziano

D Domodossola

I Imola

O Otranto

C Como

L Livorno

E Empoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

