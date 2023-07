Il generale che istituì i Bersaglieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il generale che istituì i Bersaglieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LA MARMORA

Significato/Curiosità : Il generale che istituì i Bersaglieri

Il generale Alfonso La Marmora fu colui che istituì i Bersaglieri, un corpo dell'esercito italiano noto per la sua abilità nel combattimento leggero e nella marcia veloce. La Marmora, figura di spicco nel Risorgimento italiano, ebbe un ruolo fondamentale nella riorganizzazione dell'esercito italiano durante il XIX secolo. Nel 1836, istituì il primo battaglione dei Bersaglieri, caratterizzato dai loro celebri cappelli piumati e dalla loro abilità nell'uso delle armi da fuoco. I Bersaglieri divennero rapidamente famosi per la loro agilità, resistenza e coraggio sul campo di battaglia. Grazie alla visione e all'opera di La Marmora, i Bersaglieri si affermarono come una delle unità militari più riconoscibili e rispettate dell'esercito italiano.

