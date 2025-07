In una parola con te nei cruciverba: la soluzione è Teco

Home / Soluzioni Cruciverba / In una parola con te

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'In una parola con te' è 'Teco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TECO

Curiosità e Significato di Teco

Non fermarti alla soluzione! Conosci Teco più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Teco.

Perché la soluzione è Teco? TECO è un termine che deriva da un'abbreviazione usata nel settore informatico, indicante l'operazione di eliminare o cancellare dati, come quando si usa il comando per rimuovere contenuti su un computer. In modo più ampio, rappresenta il gesto di ripulire o pulire qualcosa. È un termine breve, efficace e molto diffuso tra gli addetti ai lavori, simbolo di pulizia digitale e riordino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha la parola decisiva nelle questioni d onoreSi consulta per cercare il significato di una parolaAma il tuo come te stessoParola di nuovo conioL azienda che ha lo slogan Per te Per tutti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Teco

Stai cercando la risposta alla definizione "In una parola con te"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O G D I O N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOCONDA" GIOCONDA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.