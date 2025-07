Imbrogliato da chi gli ha sottratto denaro nei cruciverba: la soluzione è Truffato

Home / Soluzioni Cruciverba / Imbrogliato da chi gli ha sottratto denaro

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Imbrogliato da chi gli ha sottratto denaro' è 'Truffato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRUFFATO

Curiosità e Significato di Truffato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Truffato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Truffato.

Perché la soluzione è Truffato? Truffato indica chi è stato ingannato o raggirato da qualcuno che ha sottratto denaro o beni con astuzia e inganno. È il termine usato quando si subisce una frode o una truffa, spesso in ambito finanziario o commerciale. In parole semplici, rappresenta la vittima di un raggiro economico, come nel caso di chi viene imbrogliato da chi approfitta della sua fiducia per ottenere qualcosa illegalmente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenzaNon ne ha nessuno chi recita un monologoHa la parola decisiva nelle questioni d onoreLo ha colorito chi si esprime con vivacità

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Truffato

Hai davanti la definizione "Imbrogliato da chi gli ha sottratto denaro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

U Udine

F Firenze

F Firenze

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I I N N N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NANNINI" NANNINI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.