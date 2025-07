Il nome di Bastiat nei cruciverba: la soluzione è Frederick

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il nome di Bastiat' è 'Frederick'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FREDERICK

Curiosità e Significato di Frederick

Approfondisci la parola di 9 lettere Frederick: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Frederick? Frederick è un nome proprio di origine germanica che significa regalo pacifico o potente pace. È molto comune in paesi anglosassoni e richiama figure storiche di spicco, come il filosofo e economista Frédéric Bastiat, noto per le sue idee sulla libertà e il libero mercato. Un nome che evoca intelligenza e equilibrio, simbolo di saggezza e serenità.

Come si scrive la soluzione Frederick

La definizione "Il nome di Bastiat" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

R Roma

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

K Kappa

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

K R A N A D M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANDRAKE" MANDRAKE

