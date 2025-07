Il colpo che apre il game a tennis nei cruciverba: la soluzione è Battuta

Home / Soluzioni Cruciverba / Il colpo che apre il game a tennis

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il colpo che apre il game a tennis' è 'Battuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BATTUTA

Curiosità e Significato di Battuta

La parola Battuta è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Battuta.

Perché la soluzione è Battuta? La parola battuta nel tennis indica il primo colpo di ogni punto, quello che dà inizio allo scambio. È fondamentale perché può mettere in difficoltà l'avversario e creare occasioni per vincere il punto. La battuta richiede tecnica, precisione e strategia, ed è il gesto simbolo dell'inizio di ogni gioco. Insomma, senza una buona battuta, il match non può decollare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Colpo vincente al tennisIl colpo del tennis dal lato opposto del rovescioBel colpo al tennisUn colpo a tennisUn colpo al tennis

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Battuta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il colpo che apre il game a tennis", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E R O Z P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TROPEZ" TROPEZ

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.