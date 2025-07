I metri superati solo da 14 cime nei cruciverba: la soluzione è Ottomila

OTTOMILA

Curiosità e Significato di Ottomila

Perché la soluzione è Ottomila? Ottomila indica le vette che superano questa quota, come l'Everest o il K2, considerate tra le più alte del mondo. Sono simbolo di sfida e avventura per gli alpinisti e rappresentano un traguardo ambito per chi ama le scalate in alta quota. Un numero che evoca grandezza e conquista, un vero e proprio limite da superare per gli esperti di montagna.

Come si scrive la soluzione Ottomila

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

