La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I frutti come i mirtilli' è 'Bacche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BACCHE

Curiosità e Significato di Bacche

La parola Bacche è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bacche.

Perché la soluzione è Bacche? Le bacche sono i frutti di alcune piante, come i mirtilli, caratterizzati da una struttura morbida e succosa all’interno di un rivestimento più duro. Sono ricche di antiossidanti e vitamine, ideali per uno spuntino salutare. Si trovano in molte varietà, dai frutti piccoli e dolci ai più grandi e aciduli, e rappresentano un elemento importante nella natura e nella nutrizione.

Come si scrive la soluzione Bacche

La definizione "I frutti come i mirtilli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C T V R N O N O E T A E Mostra soluzione



