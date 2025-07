Grattato, levigato nei cruciverba: la soluzione è Raschiato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Grattato, levigato' è 'Raschiato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASCHIATO

Curiosità e Significato di Raschiato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Raschiato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Raschiato? Raschiato indica qualcosa che è stato graffiato o tolto delicatamente, spesso con un attrezzo o un'unghia, per rimuovere uno strato superficiale. È il termine giusto quando si parla di superficie levigata o pulita, come la vernice o lo sporco da una parete o un oggetto. In breve, descrive un'azione di pulizia o preparazione accurata, essenziale in vari lavori di restauro e manutenzione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scabro non levigatoLevigato come il cristalloUn contrario di levigatoSassolino levigato dall azione dell acquaGlabro, liscio, levigato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Raschiato

Stai cercando la risposta alla definizione "Grattato, levigato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

K I T C R S U A U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "KUSTURICA" KUSTURICA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.