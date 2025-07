Giovani sportivi sotto i 20 anni nei cruciverba: la soluzione è Juniores

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Giovani sportivi sotto i 20 anni' è 'Juniores'.

JUNIORES

Curiosità e Significato di Juniores

Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Juniores.

Perché la soluzione è Juniores? Le JUNIORES sono le categorie sportive dedicate ai giovani atleti sotto i 20 anni, spesso utilizzate per indicare le squadre giovanili o i campionati dedicati a questa fascia di età. Sono un'importante vetrina per scoprire nuovi talenti e favorire la crescita degli sportivi emergenti. In sintesi, rappresentano il trampolino di lancio verso le competizioni professionistiche.

Come si scrive la soluzione Juniores

La definizione "Giovani sportivi sotto i 20 anni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

J Jolly

U Udine

N Napoli

I Imola

O Otranto

R Roma

E Empoli

S Savona

