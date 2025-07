Forze dell ordine che accompagnano e proteggono nei cruciverba: la soluzione è Scorta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Forze dell ordine che accompagnano e proteggono' è 'Scorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCORTA

Curiosità e Significato di Scorta

La parola Scorta è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scorta.

Perché la soluzione è Scorta? La parola scorta indica un accompagnamento protettivo di persone o cose importanti, come ufficiali di polizia che garantiscono sicurezza durante trasferimenti o eventi. È un modo per assicurare tutela e prevenire rischi, offrendo supporto e protezione. Quindi, quando si parla di forze dell'ordine che accompagnano e proteggono, si fa riferimento a una scorta pronta a intervenire per salvaguardare l'incolumità di chi ne ha bisogno.

Come si scrive la soluzione Scorta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Forze dell ordine che accompagnano e proteggono", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

