La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fanno rallentare chi guida' è 'Curve'.

CURVE

Curiosità e Significato di Curve

Curve

Perché la soluzione è Curve? Le curve sono tratti di strada che piegano il percorso, obbligando i veicoli a ridurre la velocità per affrontarle in sicurezza. Sono elementi fondamentali nelle strade e autostrade, spesso segnalati da cartelli specifici. Rallentare in curva permette di mantenere il controllo del veicolo e evitare incidenti, rendendo la guida più sicura per tutti.

Come si scrive la soluzione Curve

Hai davanti la definizione "Fanno rallentare chi guida" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

U Udine

R Roma

V Venezia

E Empoli

