Dà anche bambagia nei cruciverba: la soluzione è Cotone

Home / Soluzioni Cruciverba / Dà anche bambagia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dà anche bambagia' è 'Cotone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COTONE

Curiosità e Significato di Cotone

Vuoi sapere di più su Cotone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cotone.

Perché la soluzione è Cotone? Il termine cotone si riferisce a un tessuto naturale morbido e leggero, ottenuto dal filamento delle piante di cotone. È molto utilizzato per abbigliamento, biancheria e prodotti per l'infanzia, grazie alla sua delicatezza e traspirabilità. La sua caratteristica principale è la sensazione di morbidezza, quasi come la bambagia, rendendolo ideale per chi cerca comfort e qualità nella vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una tonalità da sinfonieSono formate da spire di spago o di lanaPossono essere alimentate da keroseneUn tipo di pasta da minestroneUn divario da colmare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cotone

Hai davanti la definizione "Dà anche bambagia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M O S T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESTIMO" ESTIMO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.