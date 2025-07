Costruzioni non autorizzate nei cruciverba: la soluzione è Abusive

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Costruzioni non autorizzate' è 'Abusive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABUSIVE

Curiosità e Significato di Abusive

Vuoi sapere di più su Abusive? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Abusive.

Perché la soluzione è Abusive? Abusive si riferisce a costruzioni realizzate senza permesso o autorizzazione ufficiale, spesso in modo illegale o contro le norme edilizie. Si tratta di interventi che violano le regole urbanistiche e possono comportare sanzioni o demolizioni. La parola evidenzia quindi un’attività edilizia non conforme alle leggi vigenti, sottolineando la necessità di rispettare le normative per evitare problemi futuri.

Come si scrive la soluzione Abusive

Se ti sei imbattuto nella definizione "Costruzioni non autorizzate", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

B Bologna

U Udine

S Savona

I Imola

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

