La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Corone di gloria' è 'Serti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERTI

Curiosità e Significato di Serti

La parola Serti è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Serti.

Perché la soluzione è Serti? Corone di gloria sono quegli onori e riconoscimenti che si ricevono per grandi imprese o successi. La parola SERTI è un gioco di parole che richiama le corone, simbolo di vittoria e prestigio. In questo modo, si sottolinea come chi ottiene SERTI abbia raggiunto un traguardo importante, esaltando il valore delle proprie conquiste e l’orgoglio di essere riconosciuti.

Come si scrive la soluzione Serti

Stai cercando la risposta alla definizione "Corone di gloria"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

R Roma

T Torino

I Imola

