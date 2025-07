Chicco succoso nei cruciverba: la soluzione è Acino

ACINO

Curiosità e Significato di Acino

Perché la soluzione è Acino? Acino indica il piccolo frutto che si trova all’interno di bacche come l’uva o il pomodoro. È la parte commestibile e gustosa, ricca di sapore e nutrimento. In modo più figurato, rappresenta un'unità di base di qualcosa più grande, come un singolo elemento di un raccolto o di una composizione. Conoscere l’acino aiuta a capire meglio le caratteristiche dei frutti e delle piante.

Come si scrive la soluzione Acino

A Ancona

C Como

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S I P Z E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPEZIE" SPEZIE

