La Soluzione ♚ Un chicco succoso La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un chicco succoso. ACINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un chicco succoso: L'uva è il frutto della vite (Vitis vinifera) e di altre specie o ibridi del genere Vitis. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'uva è il frutto della vite (Vitis vinifera) e di altre specie o ibridi del genere Vitis. acino m sing (pl.: acini) chicco d'uva (per estensione) frutto di piante che assomigliano a quello dell'uva ognuno dei minuscoli semi racchiusi nel chicco dell'uva (per estensione) seme di frutti simili a quello dell'uva (per estensione) (letterario) grano, granello, in particolare riferito ad una collana o ad un rosario (biologia) (anatomia) (fisiologia) cavità comunicante con un dotto escretore, di forma tonda e di dimensioni microscopiche (obsoleto) (metrologia) misura di peso usata anticamente a Napoli da farmacisti ed orefici corrispondente a 0,446 milligrammi (botanica) erba simile al timo appartenente alla famiglia delle Labiate, la sua classificazione scientifica è Satureja acinos ( tassonomia) Sillabazione à | ci | no Pronuncia IPA: /'atino/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino acinus Sinonimi chicco, bacca, granello, grano,

(per estensione) (popolare) vinacciolo Altre Definizioni con acino; chicco; succoso; Un elemento del grappolo; Il fisico che realizzò il prototipo della dinamo; È carbonifero quello della Saar; Mangiare chicco a chicco; In mezzo al chicco;

