Curiosità e Significato di Lenitive

La parola Lenitive è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lenitive.

Perché la soluzione è Lenitive? Lenitive descrive qualcosa che calma, allevia o riduce irritazioni e fastidi sulla pelle o nelle mucose. Si usa spesso per indicare prodotti o rimedi che hanno proprietà lenitive e confortanti, come balsami calmanti o rimedi calmanti per il corpo. In breve, serve a riportare sollievo e tranquillità, contribuendo a ridurre sensazioni di bruciore, prurito o infiammazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Come dire calmantiLa sosia della margherita con proprietà calmantiPossono essere gommose o balsamicheAlberi dalle foglie aromatiche e balsamicheIngrediente per tisane calmanti nome proprio

Come si scrive la soluzione Lenitive

Se ti sei imbattuto nella definizione "Calmanti, balsamiche", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

I Imola

T Torino

I Imola

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T I R O O E M N A D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MODERNARIATO" MODERNARIATO

