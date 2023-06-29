Possono essere gommose o balsamiche nei cruciverba: la soluzione è Caramelle
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Possono essere gommose o balsamiche' è 'Caramelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CARAMELLE
Curiosità e Significato di Caramelle
Hai risolto il cruciverba con Caramelle? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Caramelle.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Possono essere alimentate da kerosenePossono essere a seccoPossono essere scritti o oraliPossono essere murariePossono essere sedimentarie
Come si scrive la soluzione Caramelle
Hai trovato la definizione "Possono essere gommose o balsamiche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 9 lettere della soluzione Caramelle:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I P O A T E P R P
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.