Possono essere gommose o balsamiche nei cruciverba: la soluzione è Caramelle

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Possono essere gommose o balsamiche' è 'Caramelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARAMELLE

Curiosità e Significato di Caramelle

Hai risolto il cruciverba con Caramelle? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Caramelle.

Come si scrive la soluzione Caramelle

Hai trovato la definizione "Possono essere gommose o balsamiche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

