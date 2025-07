Bibita di puro succo nei cruciverba: la soluzione è Spremuta

SPREMUTA

Curiosità e Significato di Spremuta

Perché la soluzione è Spremuta? Una spremuta è una bevanda fresca e naturale ottenuta dalla spremitura di frutta, come arance o altri agrumi, senza aggiunta di zuccheri o conservanti. È un modo semplice e salutare per gustare il vero sapore della frutta, purificando il palato con un prodotto puro e genuino. Insomma, rappresenta l’essenza stessa di una bibita di puro succo, perfetta per ricaricare le energie con gusto.

Come si scrive la soluzione Spremuta

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

M Milano

U Udine

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R F I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FARIA" FARIA

