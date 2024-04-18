Gli Italiani più a nord-est

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli Italiani più a nord-est' è 'Triestini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIESTINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli Italiani più a nord-est" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli Italiani più a nord-est". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Triestini? I Triestini sono gli abitanti originari della regione che si trova nella parte più orientale dell’Italia, vicino al confine con la Slovenia e l’Austria. Questa comunità ha una storia ricca e influenze culturali che si riflettono nella lingua, nella cucina e nelle tradizioni locali. La loro identità è caratterizzata da un forte senso di appartenenza a un territorio che ha visto molte dominazioni nel corso dei secoli. La loro presenza contribuisce a rendere unica questa zona del Paese.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli Italiani più a nord-est" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli Italiani più a nord-est" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Triestini:

T Torino R Roma I Imola E Empoli S Savona T Torino I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli Italiani più a nord-est" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

