La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Area archeologica siciliana' è 'Tindari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TINDARI

Curiosità e Significato di Tindari

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Tindari, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tindari? Tindari è un'affascinante area archeologica in Sicilia, famosa per il suo antico teatro greco e i resti di insediamenti che testimoniano la ricca storia dell'isola. Situata su una collina con viste mozzafiato sul mare, questa località rivela tracce di civiltà passate e offre un viaggio nel tempo tra rovine e tradizioni antiche, rendendola una meta imperdibile per gli appassionati di archeologia e cultura.

Come si scrive la soluzione Tindari

Hai davanti la definizione "Area archeologica siciliana" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

I Imola

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

