ELMIRA

Curiosità e Significato di Elmira

Perché la soluzione è Elmira? Elmira è una città dello stato di New York, famosa per essere stata il luogo di sepoltura di Mark Twain, uno dei più grandi scrittori americani. La sua casa è oggi un museo dedicato alla vita e alle opere dell'autore. Quindi, quando si parla di Elmira in relazione a Mark Twain, si fa riferimento al suo ultimo riposo e alla memoria lasciata in quella città.

Come si scrive la soluzione Elmira

Stai cercando la risposta alla definizione "Vi è sepolto Mark Twain"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

L Livorno

M Milano

I Imola

R Roma

A Ancona

