MIGLIO

Curiosità e Significato di Miglio

Hai risolto il cruciverba con Miglio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Miglio.

Perché la soluzione è Miglio? Il miglio è un'unità di lunghezza usata storicamente nel sistema anglosassone, equivalente a circa 1.609 metri. Spesso associato alla distanza percorsa a piedi o in auto, il miglio è ancora utilizzato in alcuni paesi come Stati Uniti e Regno Unito, specialmente nelle mappe e nelle gare di corsa. È una misura che collega tradizione e modernità nel mondo delle distanze.

Come si scrive la soluzione Miglio

Hai trovato la definizione "Unità di lunghezza inglese superiore al chilometro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

