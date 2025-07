Una loggia come la P2 nei cruciverba: la soluzione è Massonica

MASSONICA

Curiosità e Significato di Massonica

Perché la soluzione è Massonica? La parola massonica si riferisce a tutto ciò che riguarda le logge segrete e le associazioni esoteriche, come la celebre P2, nota per le sue attività riservate e misteriose. È legata a un'antica fratellanza che promuove valori di libertà, fraternità e ricerca di verità attraverso riti simbolici. La massoneria ha suscitato fascino e mistero nel corso dei secoli, rappresentando un mondo di segreti e tradizioni antiche.

Come si scrive la soluzione Massonica

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

