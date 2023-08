Abitano la città con la Loggia del Lionello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitano la città con la Loggia del Lionello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UDINESI

Significato/Curiosita : Abitano la citta con la loggia del lionello

Forma del doppio cornetto. i piatti della cucina udinese si trovano nelle sopravvissute osterie udinesi. fra i dolci, tipici sono la gubana e gli strucchi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

