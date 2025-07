Un passaggio praticato dall artiglieria nelle mura nei cruciverba: la soluzione è Breccia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un passaggio praticato dall artiglieria nelle mura' è 'Breccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRECCIA

Curiosità e Significato di Breccia

La soluzione Breccia di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Breccia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Breccia? Una breccia è un'apertura o squarcio praticato nelle mura di una fortezza o fortificazione, solitamente durante un assedio, per permettere all'artiglieria o alle truppe di penetrare nelle difese avversarie. Si tratta di un varco strategico che può decidere l'esito di un attacco. In senso più generale, il termine si usa anche per indicare una rottura o una lacuna in qualcosa.

Come si scrive la soluzione Breccia

Se "Un passaggio praticato dall artiglieria nelle mura" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

R Roma

E Empoli

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R I S B C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCRIBA" SCRIBA

