INGRATI

Curiosità e Significato di Ingrati

Perché la soluzione è Ingrati? Ingrati si riferisce a persone che, dopo aver ricevuto aiuto o gentilezze, non mostrano gratitudine né riconoscenza. Sono individui che, invece di apprezzare i gesti fatti loro, rimangono indifferenti o addirittura ingrati. È un termine che evidenzia mancanza di riconoscenza verso chi si impegna per aiutare gli altri. In breve, sono coloro che dimenticano di essere riconoscenti.

Come si scrive la soluzione Ingrati

La definizione "Tutt altro che riconoscenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I A E C L P N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALEPINO" CALEPINO

