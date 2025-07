Tra Ravenna e Venezia nei cruciverba: la soluzione è Via Romea

VIA ROMEA

Curiosità e Significato di Via Romea

Perché la soluzione è Via Romea? La Via Romea era un'antica strada che collegava Ravenna a Venezia, simbolo di un percorso storico e culturale tra due importanti città italiane. Questo nome rappresenta un tragitto che unisce territori e civiltà, sottolineando l'importanza delle vie di comunicazione nelle vicende del passato. Un itinerario che ancora oggi evoca lo spirito di scoperta e connessione tra luoghi ricchi di storia.

Come si scrive la soluzione Via Romea

V Venezia

I Imola

A Ancona

R Roma

O Otranto

M Milano

E Empoli

A Ancona

