La Via che va da Ravenna a Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Via che va da Ravenna a Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROMEA

Significato/Curiosita : La via che va da ravenna a venezia

Principale: ravenna. l'ambiente naturale attorno a ravenna era paragonabile a quello di venezia e chioggia. allo stesso modo, l'insediamento di ravenna era circondato... Marina romea è una frazione del comune di ravenna, situata sulla costa a nord della città, fra porto corsini e casal borsetti. fa parte della circoscrizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

