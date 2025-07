Si dice d argomentazioni poco convincenti nei cruciverba: la soluzione è Esili

ESILI

Curiosità e Significato di Esili

Approfondisci la parola di 5 lettere Esili: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esili? Esili significa assottigliarsi o ridursi, spesso in modo graduale e sottile. Può riferirsi a qualcosa che si dissolve o si attenua progressivamente, come le argomentazioni poco convincenti che si fanno sempre meno forti e persuasive. In questo contesto, indica un ragionamento che si indebolisce fino a diventare poco credibile, mostrando la sua mancanza di solidità. È un modo per descrivere argomenti che si dissolvono facilmente.

Come si scrive la soluzione Esili

La definizione "Si dice d argomentazioni poco convincenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

