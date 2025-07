Sei e nove lo sono di tre nei cruciverba: la soluzione è Multipli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sei e nove lo sono di tre' è 'Multipli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MULTIPLI

Curiosità e Significato di Multipli

Hai risolto il cruciverba con Multipli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Multipli.

Perché la soluzione è Multipli? Multipli sono numeri che risultano dall'ottenere un prodotto tra un numero di partenza e un intero. Ad esempio, i multipli di 3 sono 3, 6, 9, 12 e così via. Sono fondamentali in matematica per comprendere divisioni e fattori. Conoscere i multipli aiuta a risolvere problemi e semplificare calcoli, rendendo più facile capire i rapporti tra i numeri.

Come si scrive la soluzione Multipli

Hai trovato la definizione "Sei e nove lo sono di tre" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

U Udine

L Livorno

T Torino

I Imola

P Padova

L Livorno

I Imola

