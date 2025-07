Scorre in Venezuela nei cruciverba: la soluzione è Orinoco

Home / Soluzioni Cruciverba / Scorre in Venezuela

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scorre in Venezuela' è 'Orinoco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORINOCO

Curiosità e Significato di Orinoco

Hai risolto il cruciverba con Orinoco? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Orinoco.

Perché la soluzione è Orinoco? L'Orinoco è un fiume imponente che attraversa Venezuela e Colombia, uno dei più lunghi dell’America del Sud. La sua corrente scorre potente attraverso vaste foreste e pianure, formando un importante via di comunicazione e risorsa per le popolazioni locali. Conosciuto anche come il fiume d’oro per la sua storia legata all’estrazione di oro, l’Orinoco rappresenta un simbolo naturale della regione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scorre in SiberiaVi scorre la Corrente del GolfoScorre in Spagna e sbocca nell AtlanticoScorre in UruguayCi scorre nelle vene

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Orinoco

Se "Scorre in Venezuela" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I E S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELISI" ELISI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.