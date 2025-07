Rubirosa il celebre playboy degli Anni 50 nei cruciverba: la soluzione è Porfirio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rubirosa il celebre playboy degli Anni 50' è 'Porfirio'.

PORFIRIO

Curiosità e Significato di Porfirio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Porfirio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Porfirio? Porfirio è un nome proprio di origine greca, che significa portatore di colore o colui che porta il porpora. Storicamente, è associato a figure come Porfirio, dittatore messicano, e a un tipo di minerale rossastro chiamato porfido. Il nome evoca eleganza e nobiltà, rendendolo perfetto per personaggi affascinanti e carismatici come Rubirosa, simbolo di charme degli anni ‘50.

Come si scrive la soluzione Porfirio

Hai davanti la definizione "Rubirosa il celebre playboy degli Anni 50" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

R Roma

F Firenze

I Imola

R Roma

I Imola

O Otranto

