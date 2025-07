Rozzo, non perfezionato nei cruciverba: la soluzione è Rudimentale

Home / Soluzioni Cruciverba / Rozzo, non perfezionato

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Rozzo, non perfezionato' è 'Rudimentale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUDIMENTALE

Curiosità e Significato di Rudimentale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rudimentale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rudimentale.

Perché la soluzione è Rudimentale? Rudimentale indica qualcosa di semplice o primitivo, ancora in fase iniziale di sviluppo e privo di dettagli raffinati. È spesso usato per descrivere tecniche, strumenti o conoscenze di base, che necessitano di miglioramenti. In sostanza, rappresenta una versione non perfezionata o ancora in evoluzione di qualcosa, ancora da affinare e perfezionare nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha un rozzo taglioUomo rozzo e ignoranteRozzo e violentoSi dice di uomo rozzoRozzo ordinario nei modi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rudimentale

Stai cercando la risposta alla definizione "Rozzo, non perfezionato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

U Udine

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N R I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARNIE" ARNIE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.