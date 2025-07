Quelli scappati sono involtini di carne nei cruciverba: la soluzione è Uccelletti

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Quelli scappati sono involtini di carne' è 'Uccelletti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UCCELLETTI

Curiosità e Significato di Uccelletti

La soluzione Uccelletti di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Uccelletti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Uccelletti? Uccelletti è un termine affettuoso e scherzoso che indica dei piccoli uccelli, spesso usato in modo figurato per riferirsi a persone o cose minute e delicate. Nella lingua italiana, trasmette tenerezza e simpatia, evocando l’immagine di piccoli esseri alati pronti a volare via. È un termine che arricchisce il nostro modo di parlare con dolcezza e immaginazione.

Come si scrive la soluzione Uccelletti

La definizione "Quelli scappati sono involtini di carne" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

C Como

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

