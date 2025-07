Prostrata per pregare nei cruciverba: la soluzione è Inginocchiata

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Prostrata per pregare' è 'Inginocchiata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INGINOCCHIATA

Curiosità e Significato di Inginocchiata

Perché la soluzione è Inginocchiata? Inginocchiata indica una posizione in cui ci si mette con le ginocchia a terra, spesso per pregare o mostrare rispetto. È un gesto di umiltà e devozione, comunemente associato a momenti di preghiera, meditazione o rispetto religioso. Questa postura simbolizza sottomissione e fede, accompagnando spesso riti spirituali o momenti di riflessione profonda nella cultura italiana e non solo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così erano chiamati i pellegrini medievali che si recavano a pregare a San PietroL insetto verde che sembra pregareOccorre nel pregareGesù vi si recò a pregareVanno a pregare nella cattedrale di San Rufino

Come si scrive la soluzione Inginocchiata

Se "Prostrata per pregare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

G Genova

I Imola

N Napoli

O Otranto

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

