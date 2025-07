Per mezzo di onde sonore nei cruciverba: la soluzione è Via Radio

VIA RADIO

Curiosità e Significato di Via Radio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Via Radio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Via Radio? Per mezzo di onde sonore indica un metodo di trasmissione attraverso vibrazioni nell'aria o in altri mezzi, come il suono che viaggia ascoltando una voce o musica. È il principio alla base delle comunicazioni radio, dove segnali e informazioni vengono inviati tramite onde radio, sfruttando le onde sonore convertite in segnali elettromagnetici. In breve, tutto avviene via radio.

Come si scrive la soluzione Via Radio

La definizione "Per mezzo di onde sonore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

I Imola

A Ancona

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

