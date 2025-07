Monacello sabbioso nei cruciverba: la soluzione è Duna

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Monacello sabbioso' è 'Duna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DUNA

Curiosità e Significato di Duna

La parola Duna è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Duna.

Perché la soluzione è Duna? Monacello sabbioso si riferisce a una piccola formazione di sabbia, tipicamente presente in ambienti costieri o desertici. La parola duna indica proprio un accumulo di sabbia modellato dal vento, formando alture naturali che caratterizzano il paesaggio. Quindi, quando si parla di monacello sabbioso, ci si riferisce a una minuscola duna, un suggestivo esempio di come la natura scolpisce i suoi territori.

Come si scrive la soluzione Duna

Non riesci a risolvere la definizione "Monacello sabbioso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

U Udine

N Napoli

A Ancona

