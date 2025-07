Magistrati civili in aleuni comuni italiani del Medioevo nei cruciverba: la soluzione è Gonfalonieri

GONFALONIERI

Curiosità e Significato di Gonfalonieri

Perché la soluzione è Gonfalonieri? I gonfalonieri erano ufficiali civili nei comuni italiani medievali, responsabili dell'organizzazione e della sicurezza delle cerimonie pubbliche, come processioni e eventi cittadini. Con il tempo, il loro ruolo si ampliò, includendo anche funzioni di rappresentanza e controllo. La figura rappresentava l’autorità e l’identità delle comunità urbane, contribuendo a rafforzare il senso di coesione cittadina nel Medioevo.

Come si scrive la soluzione Gonfalonieri

