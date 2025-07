Luogo dove si può fare ginnastica nei cruciverba: la soluzione è Palestra

Home / Soluzioni Cruciverba / Luogo dove si può fare ginnastica

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Luogo dove si può fare ginnastica' è 'Palestra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALESTRA

Curiosità e Significato di Palestra

Approfondisci la parola di 8 lettere Palestra: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Palestra? Una palestra è un luogo dedicato all'attività fisica, dove si possono svolgere esercizi e allenamenti per mantenersi in forma o migliorare le proprie capacità atletiche. Dotata di attrezzi e spazi appositi, è il posto ideale per chi desidera prendersi cura del proprio corpo in modo sicuro e motivato. In sintesi, una palestra è il punto di partenza per uno stile di vita più sano e attivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ripresa che si può fare soltanto muovendosiSi può fare in bancaSi può fare spietataNon sempre si può fare il proprioUn luogo da cui non si può uscire anche figurato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Palestra

Non riesci a risolvere la definizione "Luogo dove si può fare ginnastica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E U I M S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MUESLI" MUESLI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.