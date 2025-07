Lo scrittore ungherese autore di Liliom nei cruciverba: la soluzione è Ferenc Molnar

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo scrittore ungherese autore di Liliom' è 'Ferenc Molnar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FERENC MOLNAR

Curiosità e Significato di Ferenc Molnar

Perché la soluzione è Ferenc Molnar? Ferenc Molnár è uno scrittore ungherese celebre per le sue opere teatrali e romanzi, tra cui il famoso Liliom. La sua produzione si distingue per l’originalità, il senso dell’umorismo e l’analisi delle emozioni umane. Considerato uno dei più grandi autori della letteratura ungherese, ha lasciato un’eredità duratura nel panorama culturale internazionale, ispirando generazioni di scrittori e artisti.

Come si scrive la soluzione Ferenc Molnar

