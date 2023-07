Effettuano continue corse in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Effettuano continue corse in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AUTOBUS

Gli autobus sono veicoli di trasporto pubblico che effettuano continue corse all'interno delle città, fornendo un'opzione conveniente e accessibile per i viaggiatori. Sono un'alternativa affidabile ai veicoli privati e svolgono un ruolo fondamentale nel soddisfare le esigenze di mobilità delle persone. Gli autobus urbani, solitamente alimentati a combustibili ecologici o elettricità, seguono percorsi predefiniti e fanno fermate regolari in diverse aree della città, consentendo alle persone di spostarsi comodamente tra le diverse destinazioni. Questo sistema di trasporto pubblico favorisce la riduzione del traffico e dell'inquinamento, offrendo una soluzione efficace per i pendolari, gli studenti e i residenti delle città.

