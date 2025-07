Il nano che sbadiglia nei cruciverba: la soluzione è Pisolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il nano che sbadiglia' è 'Pisolo'.

PISOLO

Curiosità e Significato di Pisolo

Approfondisci la parola di 6 lettere Pisolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pisolo? Pisolo è un termine italiano che indica una persona molto assonnata, spesso pronta a addormentarsi in modo improvviso. Deriva dal personaggio della favola di Biancaneve, dove il nano Pisolo è famoso per il suo sonno profondo e continuo. È un modo divertente e affettuoso per descrivere chi ha bisogno di dormire o si addormenta facilmente, proprio come il nano che sbadiglia.

Come si scrive la soluzione Pisolo

Stai cercando la risposta alla definizione "Il nano che sbadiglia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

S Savona

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O T F I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORTI" FORTI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.