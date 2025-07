I due puntini sulla vocale nei cruciverba: la soluzione è Dieresi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I due puntini sulla vocale' è 'Dieresi'.

DIERESI

Curiosità e Significato di Dieresi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Dieresi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Dieresi? La parola dieresi indica la segno grafico (¨) posto sopra una vocale, come nella parola fée o in alcune scelte linguistiche per indicare che due vocali vicine si pronunciano separatamente. Serve a modificare la pronuncia e l’interpretazione di parole o sillabe, aiutando a evitare confusioni o a rispettare le regole della lingua. È un elemento importante per una corretta scrittura e lettura.

Come si scrive la soluzione Dieresi

Hai davanti la definizione "I due puntini sulla vocale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

S Savona

I Imola

