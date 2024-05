Significato della soluzione per: Due puntini sulla vocale

La dieresi è un segno diacritico costituito da due punti posti sopra un grafema, solitamente vocalico. Talvolta tale segno è erroneamente indicato con il termine tedesco Umlaut, che invece indica il fenomeno della metafonia. In altre lingue (ad esempio in tedesco e francese) si usa anche il termine trema, derivato dal nome greco (tµa) di questo segno. La dieresi assume significati diversi a seconda della lingua o del campo d'azione in cui è utilizzata.

Italiano: Sostantivo: dieresi ( approfondimento) f inv . (linguistica) fenomeno fonetico nel quale due vocali che normalmente formerebbero un dittongo sono eccezionalmente pronunciate separate. (linguistica) segno diacritico che, nell'ortografia di una lingua, indica tale fenomeno: è presente per esempio in francese, in latino, in greco; normalmente il segno si pone sulla vocale che, qualora la coppia facesse dittongo, sarebbe la più debole; nell'ortografia italiana non è usato, si può trovare nella poesia per indicare che un dittongo, per esigenze di metrica, deve essere pronunciato separato.