Grosso aereo da trasporto nei cruciverba: la soluzione è Cargo

Home / Soluzioni Cruciverba / Grosso aereo da trasporto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grosso aereo da trasporto' è 'Cargo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARGO

Curiosità e Significato di Cargo

Vuoi sapere di più su Cargo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Cargo.

Perché la soluzione è Cargo? Il termine cargo indica un grande aereo progettato per il trasporto di merci, spesso di grandi dimensioni o peso. È utilizzato nel settore aeronautico per distinguere i velivoli dedicati al trasporto di merci, piuttosto che passeggeri. Questi aerei sono fondamentali per consegne internazionali rapide e efficienti, rendendo il commercio globale più fluido e veloce.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nave mercantileGrosse navi da trasportoTermine inglese che classifica le migliori compagnie aeree di trasporto merciGoverna il trasporto aereo siglaUn grosso aereo civileAereo da trasporto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cargo

Hai davanti la definizione "Grosso aereo da trasporto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P P O T T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIT STOP" PIT STOP

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.