Filmato di presentazione nei cruciverba: la soluzione è Promo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Filmato di presentazione' è 'Promo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROMO

Curiosità e Significato di Promo

La parola Promo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Promo.

Perché la soluzione è Promo? Un filmato di presentazione è un breve video pensato per mostrare un’azienda, un prodotto o un servizio in modo accattivante e coinvolgente. La soluzione più comune per indicarlo è promo, termine che deriva da promozionale e richiama un messaggio pubblicitario mirato a attirare l’attenzione del pubblico. È uno strumento efficace per comunicare rapidamente e lasciare il segno.

Come si scrive la soluzione Promo

Se "Filmato di presentazione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

O Otranto

M Milano

O Otranto

